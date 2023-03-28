28 марта
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Происшествия

На Алтае ректора вуза подозревают в присвоении более 1,5 млн рублей

Ректор филиала одного из вузов в Бийске незаконно получила более 1,5 млн рублей, сообщает следственный комитет Алтайского края.

Взятка.
Взятка.
Анна Зайкова

По данным следствия, с 2021 по 2022 год женщина получила от двух своих подчиненных деньги, которые им выделили в качестве стимулирующих выплат.

Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила более 1,59 млн рублей.

На женщину завели уголовное дело по двум частям статьи «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ).

Подозреваемую задержали. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура г. Бийска контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее высокопоставленных таможенников с 50 тыс. долларов поймала ФСБ.

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