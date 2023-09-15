15 сентября
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Происшествия

На Алтае реку загрязняли опасными веществами

Кемеровскую компанию, которая занимается добычей золота в Республике Алтай, привлекли к административной ответственности за загрязнение реки Каурчак опасными веществами, сообщает "Банфакс".

Горная река. Горный Алтай.
Горная река. Горный Алтай.
Минприроды Республики Алтай.

По постановлению Горно-Алтайского природоохранного прокурора в отношении компании возбудили административное дело.

Организации назначили наказание в виде штрафа.

Ранее над металлургическим заводом поднялся оранжевый дым.

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