6 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Алтае школьник умер, выпив пол-литра омывайки

16-летний ученик 9 класса умер 4 июня после употребления стеклоомывающей жидкости, сообщает «КП-Барнаул».

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

Как рассказал источник, за два дня до этого школьник с приятелем нашел в гараже полторашку спиртосодержащей жидкости, которую отец друга использовал как стеклоомывающую жидкость.

Подростки разбавили это водой. Один из них выпил только глоток, а второй, судя по остаткам в бутылке, около 0,5 литра.

Наутро парень пошел в школу, несмотря на тошноту и боль. Затем дома бабушка с дедом (его опекуны) лечили внука самостоятельно и скорую не вызывали.

«Сейчас делом занимается региональный следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности», — пишет издание.

Ранее тело 16-летнего парня нашли в Барнауле в квартире у друзей после «вписки».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость