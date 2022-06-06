На Алтае школьник умер, выпив пол-литра омывайки

Как рассказал источник, за два дня до этого школьник с приятелем нашел в гараже полторашку спиртосодержащей жидкости, которую отец друга использовал как стеклоомывающую жидкость.

Подростки разбавили это водой. Один из них выпил только глоток, а второй, судя по остаткам в бутылке, около 0,5 литра.

Наутро парень пошел в школу, несмотря на тошноту и боль. Затем дома бабушка с дедом (его опекуны) лечили внука самостоятельно и скорую не вызывали.

«Сейчас делом занимается региональный следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности», — пишет издание.

Ранее тело 16-летнего парня нашли в Барнауле в квартире у друзей после «вписки».