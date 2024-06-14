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Происшествия

На Алтае столкнулись два мотоциклиста. Один из них сломал ногу

В Республике Алтай произошло ДТП с участием двух мотоциклов, передает МВД региона.

Авария случилась 13 июня около 12:35 в селе Чоя.

16-летний подросток, управляя мотоциклом Racer Alpha, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу другому участнику движения — 56-летнему мужчине на мотоцикле той же марки. В результате столкновения мужчина получил перелом ноги и был доставлен в больницу. Госпитализация ему не потребовалась. Подросток в аварии не пострадал.

В ходе расследования выяснилось, что юноша взял мотоцикл своего отца. Также было установлено, что транспортное средство не зарегистрировано должным образом, а у подростка нет водительских прав.

Подростка и его отца привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что на Алтае пьяный водитель без прав перевернулся вместе с пассажиркой.

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