На Алтае судят мужчину, который проломил череп трехлетней девочке

Завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Республики Алтай. Он издевался на сожительницей и ее трехлетней дочерью, сообщает региональный СК.

Следователи установили, что с января по март 2022 года мужчина истязал побоями и другими насильственным действиями трехлетнюю дочь свой сожительницы. Как пишут в ведомстве, он это делал «из личной неприязни к ребенку».

Вечером 4 сентября мужчина поссорился с сожительницей из-за ревности. Схватил ее за шею и начал душить обеими руками, угрожал убить. После этого мужчина стал избивать женщину.

После этого потерпевшей удалось сбежать из дома, однако она оставила дочь. Обвиняемый схватил спящего ребенка, вынес ребенка на улицу и, призывая сожительницу вернуться в дом, замахиваясь от груди, не менее трех раз с силой ударил малышку о землю.

Ребенок получил множественные телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы и тела.

После этого злоумышленник вернулся в дом, положил ребенка на диван, и скрылся с места преступления.

33-летнего сельчанина обвинили по четырем статьям: «Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов», «Угроза убийством» и «Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего».

Ранее в российском городе мать проломила голову годовалому ребенку из-за плача.