18 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Алтае трехлетний ребенок едва не пострадал из-за курения в доме

В Алтайском крае произошел пожар в двухэтажном 16-квартирном жилом доме, сообщает региональное МЧС.

Пожар в алтайском селе Целинное.
Пожар в алтайском селе Целинное.
t.me/mchs_altkray.

Пожар произошел вечером 18 февраля в поселке Целинное.

«Оперативно прибыли пожарные расчеты. Благодаря их четким действиям возгорание было ликвидировано в считанные минуты», — рассказали в ведомстве.

Площадь возгорания составила около 1 кв. метра, от огня пострадали домашние вещи.

Из опасной зоны спасли двоих жильцов и женщину с трехлетним ребенком. Еще один человек получил травмы.

«Причиной произошедшего могла стать неосторожность при курении», — уточнили в МЧС.

Ранее в Барнауле мужчина попал в больницу после пожара в пятиэтажке из-за неосторожного курения.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость