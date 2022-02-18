На Алтае трехлетний ребенок едва не пострадал из-за курения в доме

В Алтайском крае произошел пожар в двухэтажном 16-квартирном жилом доме, сообщает региональное МЧС.

Пожар произошел вечером 18 февраля в поселке Целинное.

«Оперативно прибыли пожарные расчеты. Благодаря их четким действиям возгорание было ликвидировано в считанные минуты», — рассказали в ведомстве.

Площадь возгорания составила около 1 кв. метра, от огня пострадали домашние вещи.

Из опасной зоны спасли двоих жильцов и женщину с трехлетним ребенком. Еще один человек получил травмы.

«Причиной произошедшего могла стать неосторожность при курении», — уточнили в МЧС.

Ранее в Барнауле мужчина попал в больницу после пожара в пятиэтажке из-за неосторожного курения.