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Происшествия

На Алтае вновь произошло землетрясение

Поздно вечером 14 сентября в Республике Алтай произошло землетрясение. По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, подземный толчок был магнитудой 3,2.

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф.
СС0

Интенсивность колебаний в эпицентре составила 3,7 балла по шкале MSK-64. Эпицентр находился в Онгудайском районе.

Напомним, 13 сентября утром в Республике Алтай произошло сильное землетрясение. Магнитуда составила 5,3. У многих жильцов многоэтажек закачалась мебель, у кого-то потрескались стены и кафель. Жители Алтайского края, а также Кузбасса, Новосибирской области, также ощутили подземные толчки.

Системы жизнеобеспечения в результате сейсмического события не пострадали. Жертв нет.

Ранее директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов сообщал altapress.ru, что повторение подземных толчков после землетрясения возможно, однако афтершоки, вероятнее всего будут более.

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