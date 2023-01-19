На алтайском предприятии украли четыре мешка семечек

Двое мужчин открыто похитили с территории предприятия четыре мешка семечек по 27 кг каждый. Инцидент произошел в Родинском районе, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители установили, что мужчины 1983 и 1982 годов рождения временно подрабатывали на предприятии.

Вступив в сговор, один из злоумышленников перекинул два мешка через забор. Затем вдвоем они отнесли их в канаву и вернулись за оставшимися.

Преступные действия заметил и хотел предотвратить замдиректора организации, но напарники проигнорировали его замечание. Заявление в полицию написал представитель руководства.

Мешок семечек обнаружили у одного из подозреваемых по месту жительства.

По его словам, остальные мешки остались в канаве, но точное место они не помнят, посколько находились в алкогольном опьянении.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч.2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

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