19 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На алтайском предприятии украли четыре мешка семечек

Двое мужчин открыто похитили с территории предприятия четыре мешка семечек по 27 кг каждый. Инцидент произошел в Родинском районе, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Семечки.
Семечки.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Правоохранители установили, что мужчины 1983 и 1982 годов рождения временно подрабатывали на предприятии.

Вступив в сговор, один из злоумышленников перекинул два мешка через забор. Затем вдвоем они отнесли их в канаву и вернулись за оставшимися.

Преступные действия заметил и хотел предотвратить замдиректора организации, но напарники проигнорировали его замечание. Заявление в полицию написал представитель руководства.

Мешок семечек обнаружили у одного из подозреваемых по месту жительства.

По его словам, остальные мешки остались в канаве, но точное место они не помнят, посколько находились в алкогольном опьянении.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч.2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

«Угнали» сало, умыкнули член и решили догнать поезд. Шесть новостей о самых нелепых преступлениях — в материале altapress.ru.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость