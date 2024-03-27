На барнаульца сошла наледь. Молодого мужчину госпитализировали

Накануне днем на 35-летнего мужчину сошла наледь с крыши дома на пр.Ленина, 139 в Барнауле.

Мужчину с различными травмами госпитализировали, сообщает региональный Следственный комитет.

Начата доследственная проверка.

Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям управляющей компании (УК) — на предмет ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг по очистке кровли.

Ранее 17-летнюю россиянку тяжело травмировала глыба льда.

Когда жительница Красноярска проходила мимо жилого дома, на нее упала наледь с крыши.

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

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