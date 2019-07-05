На Камчатке началось извержение вулкана

На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана. Об этом сообщает сайт Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Над кромкой кратера поднимаются вулканические бомбы на высоту до 200 метров.

Как рассказал директор института Алексей Озеров, после длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана в ночь на пятницу отмечена термальная аномалия с температурой 800−900 градусов Цельсия. Началось извержение.

Отмечается, что ночью над кратером вулкана можно заметить свечение. Пепловых выбросов пока не наблюдается, но в ближайшее время, по словам ученого, могут появиться протяженные пепловые шлейфы, опасных для авиации, а также пеплопады в районе вулкана.

Последнее крупное извержение Ключевского было зафиксировано в 2015 году, пишет РИА «Новости».

Напомним, 22 июня после почти векового затишья проснулся вулкан Райкоке на одноименном острове центральных Курил. Извержение от девяти вулканических взрывов продолжалось более 12 часов, а пепел поднялся на высоту до 13 километров.

Факты

Ключевская Сопка (Ключевской вулкан) — стратовулкан на востоке полуострова Камчатка. Является самым высоким активным вулканом на Евразийском материке, его высота составляет 4750 метров. Его возраст приблизительно 7 тысяч лет. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района — находится в 30 км от подножия.