На курильском острове все живое уничтожено извержением вулкана

Мощное извержение вулкана Райкоке привело к гибели флоры и фауны на одноименном острове центральных Курил, сообщает РИА Новости .

22 июня после почти векового затишья проснулся вулкан Райкоке на одноименном острове центральных Курил. Извержение от девяти вулканических взрывов продолжалось более 12 часов, а пепел поднялся на высоту до 13 километров.

«Пирокластическими потоками и пеплопадами уничтожена флора и фауна острова, которая восстановилась после последнего извержения Райкоке в 1924 году», — рассказала старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.

По ее словам, сейчас на Райкоке наблюдаются слабые парогазовые выбросы с небольшим содержанием пепла. «Пеплопад не превышает высоты двух километров», — добавила Чибисова.

Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН распространила сообщение о том, что пароксизмальная фаза <период сильных взрывов> закончилась, и в ближайшее время деятельности вулкана не ожидается, пишет bfm.ru.

Опасно

Между тем аналогичные опасные события могут произойти и на вулканах других островов Курильской гряды, которые имеют важное хозяйственное и стратегическое значение для региона и страны, считает директор ИВиС Алексей Озеров.