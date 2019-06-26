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26 июня 24°C

На курильском острове все живое уничтожено извержением вулкана

Мощное извержение вулкана Райкоке привело к гибели флоры и фауны на одноименном острове центральных Курил, сообщает РИА Новости.

Вулкан Ключевская Сопка. Извержение.
Вулкан Ключевская Сопка. Извержение.
NASA Earth Observatory images by Robert Simmon, СС0

22 июня после почти векового затишья проснулся вулкан Райкоке на одноименном острове центральных Курил. Извержение от девяти вулканических взрывов продолжалось более 12 часов, а пепел поднялся на высоту до 13 километров.

«Пирокластическими потоками и пеплопадами уничтожена флора и фауна острова, которая восстановилась после последнего извержения Райкоке в 1924 году», — рассказала старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.

По ее словам, сейчас на Райкоке наблюдаются слабые парогазовые выбросы с небольшим содержанием пепла. «Пеплопад не превышает высоты двух километров», — добавила Чибисова.

Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН распространила сообщение о том, что пароксизмальная фаза <период сильных взрывов> закончилась, и в ближайшее время деятельности вулкана не ожидается, пишет bfm.ru.

Опасно

Между тем аналогичные опасные события могут произойти и на вулканах других островов Курильской гряды, которые имеют важное хозяйственное и стратегическое значение для региона и страны, считает директор ИВиС Алексей Озеров.

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