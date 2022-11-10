На крупную сумму обманули фирму микрозаймов в сибирском городе

В Новосибирске двое 28-летних парней вступили в сговор и обманули микрофинансовую компанию, сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.

В марте 2022 двое сообщников путем обмана и злоупотребления доверием микрофинансовой компании похитили 700 тыс. рублей.

Деньги они взяли под залог автомобиля «Лексус 570».

«Они заранее знали, что возвращать сумму не будут. Машину потом перепродали», — уточняют в пресс-службе полиции.

Один из грабителей был пойман в конце августа этого года. Как выяснилось, он рецидивист. Ранее он уже был судим за угон, разбой, грабеж. Его сообщника задержали на днях.

Оперативниками проведен обыск, в ходе которого у преступников нашли и изъяли мобильники, сим-карты, ПТС, документы, связанные с хищением денег, а также 14 банковских карточек.

Причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям устанавливается в полиции.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае под суд пойдет рецидивист, который грабил и избивал людей.