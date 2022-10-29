29 октября
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Жизнь

Незаконную рекламу продолжили демонтировать в Бийске

Незаконные рекламные конструкции продолжили демонтировать в Бийске, сообщают «Вести Алтай».

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rjjaca.ru

В городе убрали уже порядка 40 незаконных реклам. Уточняется, что ответственность за демонтаж несет предприниматель.

Однако если за месяц рекламу не сняли, то этим занимаются власти.

Реклама может стать незаконной, если:

  • у владельца стационарного рекламного баннера нет разрешения от администрации города на его установку,
  • переносная конструкция мешает дорожному движению.

Кроме того, переносные конструкции запрещено вкапывать в землю.

Ранее стало известно, что магазин «Светофор» в Барнауле с помощью динамиков использовал запрещенную рекламу.

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