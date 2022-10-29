Незаконную рекламу продолжили демонтировать в Бийске

В городе убрали уже порядка 40 незаконных реклам. Уточняется, что ответственность за демонтаж несет предприниматель.
Однако если за месяц рекламу не сняли, то этим занимаются власти.
Реклама может стать незаконной, если:
- у владельца стационарного рекламного баннера нет разрешения от администрации города на его установку,
- переносная конструкция мешает дорожному движению.
Кроме того, переносные конструкции запрещено вкапывать в землю.
Ранее стало известно, что магазин «Светофор» в Барнауле с помощью динамиков использовал запрещенную рекламу.