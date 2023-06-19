19 июня
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Происшествия

На место лесного пожара в Егорьевском районе вылетел самолет

Пожарные продолжают ликвидировать лесной пожар в Егорьевском районе, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Лесной пожар в Егорьевском районе.
Лесной пожар в Егорьевском районе.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Общая площадь пожара составляет около 80 га. Сейчас более 90 человек тушат лесной пожар, а около 70 — защищают населенные пункты.

На место тушения вылетел самолет Бе-200 ЧС. Дорогу между Волчихой и Новоегорьевки перекрыли в целях безопасности.

Лесной пожар в Егорьевском районе.
Лесной пожар в Егорьевском районе.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В населенных пунктах поливают деревянные строения водой, а для заправки техники на водоисточник установили пожарную насосную станцию.

Недавно Егорьевский район уже пострадал от крупного пожара, который начался 7 июня в Ракитовском лесничестве. Возгорание произошло из-за сухой грозы.

Из-за огня, который распространился на площади 4,2 тыс. гектаров, перекрыли один участок дороги в регионе. Позже пламя распространилось более чем на 5 тыс. гектаров.

Кроме того, в соцсетях писали об эвакуации соседних населенных пунктов и о введении режим ЧС в Егорьевском районе. Пожар локализовали 10 июня, а потушили — 15.

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