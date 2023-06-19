На место лесного пожара в Егорьевском районе вылетел самолет

Общая площадь пожара составляет около 80 га. Сейчас более 90 человек тушат лесной пожар, а около 70 — защищают населенные пункты.
На место тушения вылетел самолет Бе-200 ЧС. Дорогу между Волчихой и Новоегорьевки перекрыли в целях безопасности.
В населенных пунктах поливают деревянные строения водой, а для заправки техники на водоисточник установили пожарную насосную станцию.
Недавно Егорьевский район уже пострадал от крупного пожара, который начался 7 июня в Ракитовском лесничестве. Возгорание произошло из-за сухой грозы.
Из-за огня, который распространился на площади 4,2 тыс. гектаров, перекрыли один участок дороги в регионе. Позже пламя распространилось более чем на 5 тыс. гектаров.
Кроме того, в соцсетях писали об эвакуации соседних населенных пунктов и о введении режим ЧС в Егорьевском районе. Пожар локализовали 10 июня, а потушили — 15.