На место лесного пожара в Егорьевском районе вылетел самолет

Пожарные продолжают ликвидировать лесной пожар в Егорьевском районе, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Общая площадь пожара составляет около 80 га. Сейчас более 90 человек тушат лесной пожар, а около 70 — защищают населенные пункты.

На место тушения вылетел самолет Бе-200 ЧС. Дорогу между Волчихой и Новоегорьевки перекрыли в целях безопасности.

Лесной пожар в Егорьевском районе. ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В населенных пунктах поливают деревянные строения водой, а для заправки техники на водоисточник установили пожарную насосную станцию.

Недавно Егорьевский район уже пострадал от крупного пожара, который начался 7 июня в Ракитовском лесничестве. Возгорание произошло из-за сухой грозы.

Из-за огня, который распространился на площади 4,2 тыс. гектаров, перекрыли один участок дороги в регионе. Позже пламя распространилось более чем на 5 тыс. гектаров.

Кроме того, в соцсетях писали об эвакуации соседних населенных пунктов и о введении режим ЧС в Егорьевском районе. Пожар локализовали 10 июня, а потушили — 15.