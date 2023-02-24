На нефтяном месторождении в Сибири загорелся газ. Есть пострадавшие

ЧП произошло 22 февраля во время работ с использованием сварочного аппарата. Пострадали трое сотрудников компании «Томскнефть» ВНК.
«По предварительным данным, 22 февраля 2023 года днем на территории установки перекачки нефти Малореченского нефтяного месторождения АО „Томскнефть“ ВНК в Александровском районе во время работ с использованием сварочного аппарата загорелись газы из горловины подземной емкости для промливневых стоков, в результате чего трое сотрудников получили травмы. Пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Виновным грозит до трех лет лишения свободы.