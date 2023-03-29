29 марта
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Происшествия

На пляж волны выбросили человеческую ногу в ботинке

На берег пляжа Новой Зеландии выбросило человеческую ногу в ботинке, сообщает The Mirror.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Полицейские проводят масштабную морскую и наземную операцию.

Отдыхающие туристы уже предположили, что часть тела могла принадлежать каякеру, указывает Lenta.ru. При этом останки 18 человек обнаружили на пляже в России. В черепах заметили отверстия, предположительно от пуль. Сейчас на месте работает группа, выясняют, чьи это были тела.

Ранее в желудке акулы нашли части тела пропавшего мужчины. ЧП случилось в Аргентине.

Последний раз его видели за восемь дней до этого — он отправился куда-то на своем мотовездеходе. Местные рыбаки нашли человеческие останки в желудке небольшой суповой акулы.

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