На пляж волны выбросили человеческую ногу в ботинке

Полицейские проводят масштабную морскую и наземную операцию.

Отдыхающие туристы уже предположили, что часть тела могла принадлежать каякеру, указывает Lenta.ru. При этом останки 18 человек обнаружили на пляже в России. В черепах заметили отверстия, предположительно от пуль. Сейчас на месте работает группа, выясняют, чьи это были тела.

Ранее в желудке акулы нашли части тела пропавшего мужчины. ЧП случилось в Аргентине.

Последний раз его видели за восемь дней до этого — он отправился куда-то на своем мотовездеходе. Местные рыбаки нашли человеческие останки в желудке небольшой суповой акулы.