13 января
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Происшествия

Набить рожу кадилом пообещал мужчине священник на похоронах

Инцидент произошел в селе Неклюдово Белгородской области на похоронах пожилой женщины, пишет «Подъем».

Церковь. Религия. Кадило
Церковь. Религия. Кадило
СС0

Внук умершей попросил «не устраивать концерт». На что служитель церкви ответил: «Выеди вон, козёл, иначе набью тебе рожу кадилом».

Священника после инцидента отправили в монастырь и будет думать там о своем поступке, сообщили в Белгородской и Старооскольской епархии.

Батюшка не стал отрицать своей вины. Он встретился с родственниками умершей, они пообщались, претензий нет, попросили заново провести отпевание.

Ранее батюшка благословил ракету перед полетом киноэкипажа на МКС.

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