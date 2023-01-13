Набить рожу кадилом пообещал мужчине священник на похоронах

Внук умершей попросил «не устраивать концерт». На что служитель церкви ответил: «Выеди вон, козёл, иначе набью тебе рожу кадилом».
Священника после инцидента отправили в монастырь и будет думать там о своем поступке, сообщили в Белгородской и Старооскольской епархии.
Батюшка не стал отрицать своей вины. Он встретился с родственниками умершей, они пообщались, претензий нет, попросили заново провести отпевание.
Ранее батюшка благословил ракету перед полетом киноэкипажа на МКС.
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