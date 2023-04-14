15 апреля
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Происшествия

Напился кагора и спит. Мужчина совершил неудачное ограбление храма

Мужчина решил ограбить храм в Подмосковье, но напился кагора и уснул за алтарем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Целью мужчины стал храм в селе Пересветово. Внутрь злоумышленник проник через окно, разбив стекло.

Он похитил деньги из церковной лавки и свечного ящика. Тут же мужчина приметил две бутылки спиртного. Выпив кагор, злоумышленник решил заночевать в помещении.

На вызов приехали сотрудники полиции. Они обнаружили правонарушителя спящим за алтарем.

Мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»).

Ранее два капитана омской полиции украли со склада вещественных доказательств тысячи пачек сигарет и десятки бутылок алкоголя.

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