Пассажир кинулся душить водителя автобуса из-за отказа остановиться

В Петропавловске (Казахстан) пассажир начал душить водителя, когда он отказался остановиться в неположенном месте, сообщает в Telegram-канал Orda.

Мужчина зашел в автобус, который двигался по установленному маршруту.

Через какое-то время пассажир попросил остановиться во время движения в неустановленном для этого месте.

Водитель отказался, тогда пассажир схватил его за горло и душил, пока тот не потерял сознание. При выходе из автобуса мужчина несколько раз пнул другого пассажира, указывает Газета.Ru.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Между тем водитель не написал заявление.

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