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Происшествия

Задушенную женщину в собственной квартире нашли на Алтае

Тело задушенной 41-летней женщины нашли в ее доме в селе Павловск 14 марта, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Веревка.
Веревка.
unsplash.com

Следователи начали расследование и вскоре задержали подозреваемого — 47-летнего местного жителя.

Мужчина в день убийства выпивал в доме своих знакомых. Когда хозяин дома отлучился к соседям за дровами, злоумышленник задушил его возлюбленную за отказ ему в близости.

Сейчас обвиняемого заключили под стражу. Правоохранители собирают и закрепляют доказательную базу, продолжая расследование.

Ранее стало известно, что жителя Алтайского края осудят за убийство женщины в новогоднюю ночь. Обвиняемый приревновал возлюбленную и зарезал ее.

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