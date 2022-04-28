В Рубцовске осудили наркомана, который пытался насильно дать дозу матери

8 лет колонии общего режима получил житель Рубцовска, который употреблял наркотики.

В апреле 2021 года рубцовчанин, желая получить деньги, с угрозой и насилием склонял свою престарелую мать к употреблению наркотика. Против воли женщины он дважды пытался ввести ей инъекцию, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Преступление расследовано СУ СК России по Алтайскому краю.

Рубцовский городской суд рассматривал дело по статье 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств).

Мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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