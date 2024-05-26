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Происшествия

Народную артистку РФ госпитализировали с внутренним кровотечением

Актрису Маргариту Терехову увезли в Боткинскую больницу, сообщает Baza.

81-летняя артистка почувствовала себя плохо. В сопровождении сестры ее доставили в Боткинскую больницу.

Врачи диагностировали у Маргариты Тереховой желудочно-кишечное кровотечение.

Сейчас актриса под наблюдением врачей, ее состояние — средней тяжести.

Также известно, что артистка страдает от болезни Альцгеймера.

Маргарита Терехова — одна из самых известных актрис Советского Союза. Она сыграла десятки ролей, среди которых Миледи в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Наташа Шипилова в «Белорусском вокзале» и Диана де Бельфлер в картине «Собака на сене».

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон до конца 2024 года не появится на публике.

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