Названы суммы компенсаций семьям работников фермы, погибших под завалами снега на Алтае

Зампред правительства Алтайского края Александр Лукьянов рассказал о мерах финансовой поддержки семей работников, погибших при сходе снега с крыши зернохранилища, сообщает правительство региона.

Трагедия произошла утром 8 февраля, когда восемь работников СПК имени Фрунзе очищали от снега крышу зернохранилища. Четверо погибли, у двух травмы средней степени тяжести.

По поручению губернатора Виктора Томенко на место происшествия выехал зампред правительства Александр Лукьянов — для организации всех неотложных мероприятий по изучению причин инцидента.

«Губернатор дал указание выехать сюда, разобраться, почему это произошло. И отдельный вопрос — это, конечно, оказание помощи и в погребении погибших, и в материальной помощи семьям», — отметил Лукьянов.

По его словам, семье погибшего с несовершеннолетними детьми из средств предприятия выплатят 200 тыс. рублей, остальным семьям по 100 тысяч — единовременной помощи.

Затраты по погребению берет на себя СПК. Материальную помощь окажут также четырем работникам хозяйства, получившим разные травмы.

Глава Заринского района Валерий Тимирязев отметил, что только один из пострадавших находится в больнице, остальные от госпитализации отказались.

«Медики скорой помощи незамедлительно прибыли, осмотрели их. Предварительно никаких тяжких повреждений не обнаружили», — подчеркнул глава района.

Лукьянов сообщил, что на месте работают специалисты следственного комитета и управления по труду, которые дадут оценку произошедшему.

Региональный СК возбудил уголовное дело по признакам «нарушения правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Алтайская прокуратура даст оценку «деятельности руководства СПК по соблюдению техники безопасности при организации очистки и ее своевременности».

Ранее опубликовали список погибших под завалами снега — четверо мужчин, которым было от 50 до 22 лет.