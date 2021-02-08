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8 февраля 2°C
Происшествия

Опубликован список погибших под завалами снега на Алтае. Самому младшему было 22 года

Сход снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае унес жизни четырех работников, которым было от 50 до 22 лет, сообщает Telegram-канал «Красное солнце Алтая».

Четыре человека погибли из-за схода снега. Заринский район.
Четыре человека погибли из-за схода снега. Заринский район.
altai-krai.sledcom.ru.

Трагедия произошла утром 8 февраля, когда восемь работников СПК имени Фрунзе очищали от снега крышу зернохранилища. Четверо погибли, у двух травмы средней степени тяжести.

Погибли:

— Токарев П.М. 1961 г.р.
— Шабалин Н.И. 1968 г.р.
— Дмитриев Ю.В. 1971 г.р.
— Сергеенко М.В. 1998 г.р.

Региональный СК возбудил уголовное дело по признакам «нарушения правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Следователи осматривают место происшествия и решают вопрос о назначении всех необходимых экспертиз.

Алтайская прокуратура даст оценку «деятельности руководства СПК по соблюдению техники безопасности при организации очистки, ее своевременности».

Ситуация находится на контроле правительства региона. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим.

«Глава региона на оперативном совещании поручил всем краевым руководителям обратить внимание на опасность схода снежных покровов в связи с теплой погодой и принять все необходимые меры», — отметили власти.

Как уточнили в алтайском МЧС, в последние дни на Алтае наблюдалось резкое потепление и метели — это привело к образованию снежных масс и сходу снега с крыш зданий.

На место ЧП выехали руководитель регионального МЧС Александр Макаров и зампред правительства Александр Лукьянов — для организации всех неотложных мероприятий по изучению причин произошедшего.

Также на место происшествия выехали психологи, медики, сотрудники правоохранительных органов и власти Заринского района.

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