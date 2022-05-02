2 мая
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Происшествия

Названы вероятные причины крушения самолета Cessna 182 со священниками на борту

Следователи, работающие на месте падения легкомоторного самолета Cessna 182 в Красноярском крае, рассматривают несколько версий крушения, сообщает «Интерфакс».

Самолет со священниками упал в Красноярском крае.
Самолет со священниками упал в Красноярском крае.
vk.com/zstproc

Среди них — ошибка пилотирования и техническая неисправность.

«Следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета. Среди них ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна», — сообщила старший помощник руководителя Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР Наталия Чернакова.

В ходе следствия установлено, что пострадавшие являются священнослужителями.

На месте происшествия работает следственная группа, которая провела осмотр воздушного судна, допросила очевидцев происшествия.

Следователи назначили необходимые экспертизы.

Что произошло

Легкомоторный самолет 1 мая упал около 16:00 по местному времени в Манском районе Красноярского края, один человек погиб, еще один с травмами госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет Cessna 182 выполнял частный рейс без диспетчерского сопровождения. После его жесткой посадки прокуратура организовала проверку.

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