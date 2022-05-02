Названы вероятные причины крушения самолета Cessna 182 со священниками на борту

Среди них — ошибка пилотирования и техническая неисправность.
«Следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета. Среди них ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна», — сообщила старший помощник руководителя Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР Наталия Чернакова.
В ходе следствия установлено, что пострадавшие являются священнослужителями.
На месте происшествия работает следственная группа, которая провела осмотр воздушного судна, допросила очевидцев происшествия.
Следователи назначили необходимые экспертизы.
Что произошло
Легкомоторный самолет 1 мая упал около 16:00 по местному времени в Манском районе Красноярского края, один человек погиб, еще один с травмами госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет Cessna 182 выполнял частный рейс без диспетчерского сопровождения. После его жесткой посадки прокуратура организовала проверку.