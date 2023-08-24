Названы версии крушения Embraer, на борту которого находились бойцы ЧВК "Вагнер". Фото с места авиакатастрофы

Следователи отрабатывают отрабатывают версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области. На борту которого находилось 10 человек. Все погибли.

Пока рассматриваются три версии — ошибка пилота, технические неполадки и внешнее воздействие, сообщает РБК.

В настоящее время изучается документация на полет (напомним, рейс выполнялся по маршруту Москва — Санкт-Петербург, — прим.ред.). Однако ранее в Росавиации заявили, что полет частного самолета осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке. В любом случае, уведомление о полете бизнес-джета было.

Сотрудники СКР проводят ряд экспертиз.

Список погибших

Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, второй пилот; Raspopova Kristina, бортпроводник.

Борт принадлежал компании «МНТ- Аэро».

ЧВК

На борту разбившегося самолета находились основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир частной военной компании Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Необычная связь с немецким композитором и закрепила за ЧВК Вагнера прозвище "музыканты". Однако некоторые источники утверждают, что у истоков компании стоял офицер с прозвищем Вагнер.

Ранее сообщилось, что Пригожин находится в Африке. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после мятежа.

Мятеж

Ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах России усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин виделся с Евгением Пригожиным 29 июня.

Представитель Кремля рассказал, что на встречу президент пригласил 35 человек: командиров отрядов и руководство ЧВК "Вагнер".

Встреча длилась почти три часа, а подробности Песков раскрывать не стал.

Также глава Росгвардии Золотов объяснил, почему бойцы продвигались по РФ так быстро. Он рассказал, что все силы были сконцентрированы на подъезде к Москве.