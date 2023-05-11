11 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Неизвестные второй месяц вредят на могилах погибших на СВО солдат из Алтайского края

Вандалы сорвали флаги и разбили рамку с фотографией на могиле погибшего на СВО солдата из Усть-Калманского района, сообщают "Вести Алтай".

Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Дмитрий Кузьмин погиб 7 сентября прошлого года. А 7 мая, приехав на могилу, супруга Полина обнаружила, что пропали оба установленных ранее флага - десантный и флаг России.

Остались лишь кусочки полотна. Причем десантный подписывали сослуживцы Дмитрия.

Вечером флаги нашли - они оказались в мусорном баке на другом конце деревни. Супруга сразу же поехала их забирать.

По словам Полины, это не первый случай вандализма. В апреле неизвестные уже разбивали рамку с фотографией ее мужа, также пострадал снимок еще одного солдата.

В муниципальном военном комиссариате знают о произошедшем, к делу подключили следователей. Виновных разыскивают.

Ранее вандалы продолжают творить безобразия на Аллее ветеранов в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость