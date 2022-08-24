Несовершеннолетние девушки украли с карты 18-летнего знакомого более 100 тысяч рублей и успели все потратить

В Красноярском крае возбудили уголовное дело против двух девушек 14 и 17 лет. Их подозревают в крупной краже денег с банковской карты своего приятеля, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, две подруги пришли в гости к 18-летнему знакомому. Они попросили у него телефон, якобы чтоб зайти в соцсеть. После того, как они узнали пароль от его телефона, они зашли в банковское приложение.

После этого они договорились перевести более 100 тыс. рублей себе, что и сделали.

Похищенные деньги девушки успели потратить.

Против злоумышленниц возбудили дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальное наказание по этой статье — 6 лет колонии.

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