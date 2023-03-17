18-летнюю «закладчицу» поймали в Алтайском крае

Жительница сибирской столицы нуждалась в деньгах и соблазнилась на легкий заработок, который предложил ей новый знакомый в одном из мессенджеров.
Находясь в Новосибирске, обвиняемая с помощью интернета получила наркотическое вещество и в ноябре 2022 приехала в Бийск.
Уже в Алтайском крае девушка расфасовала наркотики в свертки и начала формировать тайники с «закладками».
За этим жительницу Новосибирска застала и задержала полиция. «Закладки» изъяли.
Впоследствии в одежде обвиняемой нашли еще 114 свертков с наркотиками.
Девушка, находясь под стражей, полностью признала вину. Следствие собрало доказательства, дело направили в суд.
В 2022 году в суд направили 20 уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков в отношении 27 несовершеннолетних.
Ранее в Барнауле за контрабанду героина на 14 лет осудили жителя Томска.