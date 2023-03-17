18-летнюю «закладчицу» поймали в Алтайском крае

Еще будучи несовершеннолетней, девушка из Новосибирска решила заработать и нашла в интернете дилера, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Жительница сибирской столицы нуждалась в деньгах и соблазнилась на легкий заработок, который предложил ей новый знакомый в одном из мессенджеров.

Находясь в Новосибирске, обвиняемая с помощью интернета получила наркотическое вещество и в ноябре 2022 приехала в Бийск.

Уже в Алтайском крае девушка расфасовала наркотики в свертки и начала формировать тайники с «закладками».

За этим жительницу Новосибирска застала и задержала полиция. «Закладки» изъяли.

Впоследствии в одежде обвиняемой нашли еще 114 свертков с наркотиками.

Девушка, находясь под стражей, полностью признала вину. Следствие собрало доказательства, дело направили в суд.

В 2022 году в суд направили 20 уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков в отношении 27 несовершеннолетних.

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