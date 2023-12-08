Ночью в 37-градусный мороз на Чуйском тракте заглох автобус с детьми

Ночью 8 декабря в диспетчерскую поступило сообщение о том, что на трассе в Новосибирской области заглох автобус.

В нем находилось 22 ребенка — все 2014 года рождения — и семь сопровождающих.

Дети ехали из Казахстана на хоккейный матч в Новосибирск, указывает "Интерфакс". Во время следования автобус сильно загудел, а потом заглох.

На помощь замерзающим выехал мобильный пункт обогрева. Температура воздуха на тот момент упала до минус 37 градусов мороза.

Пассажиров отправили в Новосибирск попутным автобусом.

В заглохшем автобуса остались два замерзающих водителя. Но тут подоспела подмога — мужчин отогрели, помогли завести автобус и сопроводили до автотранспортного предприятия неподалеку.

Ранее рейсовый автобус заглох в 40-градусный мороз в Алтайском крае.

ЧП случилось в Поспелихинском районе на автодороге А-322 в 3 км от райцентра.

Автобус двигался по маршруту Рубцовск — Белокуриха. В машине были пассажиры и двое водителей, они быстро замерзали, на улице было примерно -38 градусов. Пассажиров отправили ехавшим в Барнаул попутным транспортом.