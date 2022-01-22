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Происшествия

Новые друзья обокрали барнаульца, пока он пьяный спал дома

Житель Барнаула позвал в гости людей, с которыми познакомился на улице, и лишился имущества в тот же день.

Коньяк.
Коньяк.
СС0

Днем мужчина встретил неизвестных ему ранее прохожих на улице и пригласил их в гости. После распития спиртных напитков хозяин уснул, а когда проснулся, обнаружил, что пропал смартфон, наушники, 5 тыс. рублей и дорогостоящий коньяк.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого 1993 года рождения. Он в содеянном сознался.

Похищенное частично изъяли у него дома.

По данному факту возбудили уголовное дело, сообщают в ГУ МВД по Алтайском краю.

Ранее в Барнауле мужчина тайно похитил у спящего подростка iPhone одной из последних моделей и сдал его в ломбард.

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