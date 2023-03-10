10 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Новые мощные подземные толчки ощутили жители Италии, Турции и России

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 10 марта в Турции, сообщает ТАСС.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Очаг залегал на глубине пять км.

О пострадавших не сообщается.

Ночью в Италии в районе Перуджи произошли два землетрясения магнитудами 4,6 и 3, 9, указывает Газета.Ru. Местные жители сообщили о повреждениях — потрескалась штукатурка и упала черепица. В школах отменили занятия.

В безопасных местах поставили палатки, чтобы желающие могли там переночевать.

В акватории Тихого океана за утро произошло три землетрясения, магнитуда которых составила от 3,5 до 3,6, сообщает ТАСС. Это произошло в Камчатском крае.

Ранее гигантскую воронку после разрушительных землетрясений в Турции сняли на видео с высоты.

Первая серия уничтожающих землетрясений произошла в Турции 6 февраля. Погибли более 40 тыс. человек.

Ранее еще одно сокрушительное землетрясение предрекли в Турции.

Полет дрона показал кадры разрушений в провинции Хатай.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость