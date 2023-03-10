Новые мощные подземные толчки ощутили жители Италии, Турции и России

Очаг залегал на глубине пять км.
О пострадавших не сообщается.
Ночью в Италии в районе Перуджи произошли два землетрясения магнитудами 4,6 и 3, 9, указывает Газета.Ru. Местные жители сообщили о повреждениях — потрескалась штукатурка и упала черепица. В школах отменили занятия.
В безопасных местах поставили палатки, чтобы желающие могли там переночевать.
В акватории Тихого океана за утро произошло три землетрясения, магнитуда которых составила от 3,5 до 3,6, сообщает ТАСС. Это произошло в Камчатском крае.
Ранее гигантскую воронку после разрушительных землетрясений в Турции сняли на видео с высоты.
Первая серия уничтожающих землетрясений произошла в Турции 6 февраля. Погибли более 40 тыс. человек.
Ранее еще одно сокрушительное землетрясение предрекли в Турции.
Полет дрона показал кадры разрушений в провинции Хатай.