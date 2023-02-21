21 февраля
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Происшествия

Новые подземные толчки ощутили российские туристы в Анталье

Новые землетрясения на популярном курорте Анталья ощутили российские туристы, сообщает РИА Новости.

Анталья. Турция. Отдых.
Анталья. Турция. Отдых.
СС0

Но на отдыхе туристов это не сказалось.

Между тем власти Антальи призвали граждан не приближаться к береговой зоне из-за риска повышения уровня воды, указывает Газета.Ru.

Накануне за 20 минут в Турции в провинции Хатай произошли два очередных землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. По последним данным, погибли шесть человек.

Подземные толчки ощущались в других странах — Сирии, Ливане, на Кипре, в Израиле и Египте. При этом голубую вспышку в небе видели перед землетрясением в Турции и Сирии.

Ощутимое землетрясение произошло в сибирском регионе.

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