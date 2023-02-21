Новые подземные толчки ощутили российские туристы в Анталье

Но на отдыхе туристов это не сказалось.

Между тем власти Антальи призвали граждан не приближаться к береговой зоне из-за риска повышения уровня воды, указывает Газета.Ru.

Накануне за 20 минут в Турции в провинции Хатай произошли два очередных землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. По последним данным, погибли шесть человек.

Подземные толчки ощущались в других странах — Сирии, Ливане, на Кипре, в Израиле и Египте. При этом голубую вспышку в небе видели перед землетрясением в Турции и Сирии.

Ощутимое землетрясение произошло в сибирском регионе.