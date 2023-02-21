21 февраля
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Происшествия

Во время давки и паники из-за нового мощного землетрясения погибли несколько человек

Пять человек погибли в нескольких сирийских городах во время нового землетрясения, которое произошло в регионе, сообщает ТАСС.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Четыре человека погибли в результате паники и давки. Они возникли при подземных толчках в городах Алеппо и Тартус. Еще одна женщина погибла в Латакии на побережье Средиземного моря.

Некоторые из погибших умерли от сердечных приступов во время первых подземных толчков. Люди выпрыгивали из окон домов, чтобы не быть под завалами.

Между тем число пострадавших из-за землетрясений в Турции 20 февраля достигло 294 человек.

Первая серия уничтожающих землетрясений произошла в Турции 6 февраля. Погибли более 40 тыс. человек.

Ранее еще одно сокрушительное землетрясение предрекли в Турции.

При этом ощутимое землетрясение произошло в сибирском регионе.

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