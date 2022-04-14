14 апреля
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Происшествия

О новой схеме вымогательства через бонусы предупредил «Сбер». Алгоритм

«Сбер» предупредил о мошеннической схеме. Аферисты выманивают деньги у клиентов под видом акции от «СберСпасибо».

Интернет. Мошенники.
Интернет. Мошенники.
СС0

«Злоумышленник звонит или пишет в мессенджере и предлагает поучаствовать в опросе от „Сбера“. Взамен клиенту обещают начислить бонусы от „СберСпасибо“. Перед началом опроса жертве рекомендуют внести на карту как можно больше денег, так как якобы банк пополнит бонусный счет на количество бонусов, равное балансу карты. После пополнения у клиента просят номер его карты, а затем вводят его на одном из онлайн-сервисов переводов и платежей», — пояснили в банке.

В результате клиенту приходит СМС с кодом, который мошенники выманивают, утверждая, что этот код нужен для зачисления бонусов. На самом деле это одноразовый пароль, который, наоборот, подтверждает списание с карты, указывает bfm.ru.

Эксперты банка напоминают, что ни при каких обстоятельствах не нужно передавать коды из СМС сторонним лицам.

Информацию об акциях клиентам необходимо перепроверять на официальных источниках.

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