О новой схеме вымогательства через бонусы предупредил «Сбер». Алгоритм

«Злоумышленник звонит или пишет в мессенджере и предлагает поучаствовать в опросе от „Сбера“. Взамен клиенту обещают начислить бонусы от „СберСпасибо“. Перед началом опроса жертве рекомендуют внести на карту как можно больше денег, так как якобы банк пополнит бонусный счет на количество бонусов, равное балансу карты. После пополнения у клиента просят номер его карты, а затем вводят его на одном из онлайн-сервисов переводов и платежей», — пояснили в банке.