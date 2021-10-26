Об особом отношении к ритуальным преступлениям в России рассказал полковник МВД

В России у следствия сложилось особое отношение к ритуальным преступлениям: по стандартной практике, их сводят к «абстрактной» статье 105 («Убийство») УК РФ, рассказал член адвокатской палаты Москвы и полковник МВД в отставке Евгений Черноусов, пишет Lenta.ru.

«Чаще всего такие преступления стараются квалифицировать как убийство на почве неприязненных отношений, умышленное убийство или убийство по неосторожности. Считается, что сатанизм, оккультизм и прочее может быть на Западе, но не у нас. Хотя это, конечно, не так», — сообщил Черноусов.

В СССР ритуальные убийства были единичными, но расследовать их было сложно.

21 октября следствие предъявило обвинение фигурантам дела о ритуальном убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области.

Тело пропавшего под Рязанью подростка обнаружили около деревни Земенки с признаками насильственной смерти 14 октября — оно было спрятано под землей и мусором. По версии следствия, отчим и его сожительница убили подростка в ходе обряда.

В августе столичные супруги-сатанисты сознались в ритуальных убийствах и каннибализме. Пара призналась в двух ритуальных убийствах. Между тем, следователи считают, что жертв сатанистов может быть больше.