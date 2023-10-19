19 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Обезьяна избила и оттаскала за волосы бывшую жену Гуфа

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в соцсети об инциденте, произошедшем на ее свидании.

Обезьяна.
Обезьяна.
СС0

Обезьяна избила девушку и оттаскала за волосы прямо во время романтического вечера. Хозяином животного оказался мужчина, с кем звезда пошла на свидание, пишет Газета.Ru.

О продолжении "романтика" неизвестно.

Ранее обезьяна во время свадебной фотосессии "отбила" жениха у невесты.

Жених кружил невесту для романтического видео и свадебных фотографий.

Внезапно к влюбленным выбежала обезьяна с детенышем на спине, пишет Lenta.ru. Она взгромоздилась на жениха и удобно устроилась у него на руках.

Позже к мужчине подошла обескураженная невеста, и молодожены стали сниматься вместе с обезьянами.

Также дикая обезьяна схватила сумку с деньгами и швырнула ее с обрыва.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость