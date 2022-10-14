Обыскали главврача военного комиссариата по делу о взятках

У мужчины искали документы, пишет «Фонтанка».
Нашли крупные суммы денег — в доме более 700 тыс. рублей и при себе — 300 тыс. рублей.
Мужчину увезли на допрос. На его рабочем месте тоже начались обыски.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовных дел о взятках после того, как вскрылась афера с военными билетами во Фрунзенском военкомате.
Якобы при содействии начальника отделения подготовки и призыва граждан призывники получали в документах категорию годности В.
Вскрылось это, когда в ходе частичной мобилизации начали проверять данные и у многих военнообязанных нашли одинаковые болезни.
Схема действовала с 2020 года.
Ранее мертвому и отцу шестерых детей доставили повестки в военкомат.