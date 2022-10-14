14 октября
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Происшествия

Обыскали главврача военного комиссариата по делу о взятках

С обыском силовики Санкт-Петербурга приехали в садоводство, где в частном доме проживает главврач военного комиссариата.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

У мужчины искали документы, пишет «Фонтанка».

Нашли крупные суммы денег — в доме более 700 тыс. рублей и при себе — 300 тыс. рублей.

Мужчину увезли на допрос. На его рабочем месте тоже начались обыски.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовных дел о взятках после того, как вскрылась афера с военными билетами во Фрунзенском военкомате.

Якобы при содействии начальника отделения подготовки и призыва граждан призывники получали в документах категорию годности В.

Вскрылось это, когда в ходе частичной мобилизации начали проверять данные и у многих военнообязанных нашли одинаковые болезни.

Схема действовала с 2020 года.

Ранее мертвому и отцу шестерых детей доставили повестки в военкомат.

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