Обыски на вилле: российского миллиардера взяли под стражу

Российского миллиардера Алексея Кузьмичева взяли под стражу по подозрению в махинациях, сообщает Le Monde.

Это произошло во Франции.

Силовики провели обыски в доме олигарха в Париже и на его вилле в Сен-Тропе, указывает Lenta.ru. Миллиардера подозревают в налоговых махинациях и санкционных нарушениях.

Бизнесмен входит в санкционный список.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее звезда Голливуда купила у российского миллиардера особняк в Беверли-Хиллз.

Миллиардер Сергей Саркисов купил особняк несколько лет назад за 16,2 млн. Сам он выставил дом за 17 млн, но в итоге уступил голливудской звезде Минди Калинг.

Особняк из шести спален и шести ванных комнат. Общая площадь коттеджа — чуть более 500 квадратных метров. Также на участке рядом с домом находятся теннисный корт и бассейн.

Между тем Forbes рассказал о миллиардерах, "сколотивших" капитал в эпоху Медведева.