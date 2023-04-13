13 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Обвинение попросило назначить бывшей помощнице экс-министра РФ 12 лет колонии

Гособвинение попросило приговорить к 12 годам колонии общего режима Анастасию Алексееву — экс-помощницу бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, сообщает «Интерфакс».

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Она обвиняется в получении взяток.

Также обвинение попросило лишить ее медали «За заслуги перед Отечеством II степени».

Председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович ушел со своего поста. Дворкович выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине в разговоре с американским изданием Mother Jones.

Будучи главой Международной шахматной федерации (ФИДЕ), он также сообщил, что добивается того, чтобы в России и Белоруссии не проводили официальные шахматные турниры, а шахматистам не позволяли представлять страны в соревнованиях.

После этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал уволить Дворковича с поста директора фонда «Сколково» за «национал-предательство».

Также Путин уволил своего спецпредставителя Чубайса.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость