Обвинение попросило назначить бывшей помощнице экс-министра РФ 12 лет колонии

Она обвиняется в получении взяток.

Также обвинение попросило лишить ее медали «За заслуги перед Отечеством II степени».

Председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович ушел со своего поста. Дворкович выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине в разговоре с американским изданием Mother Jones.

Будучи главой Международной шахматной федерации (ФИДЕ), он также сообщил, что добивается того, чтобы в России и Белоруссии не проводили официальные шахматные турниры, а шахматистам не позволяли представлять страны в соревнованиях.

После этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал уволить Дворковича с поста директора фонда «Сколково» за «национал-предательство».

Также Путин уволил своего спецпредставителя Чубайса.