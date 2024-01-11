11 января
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Происшествия

Одичавший россиянин расчленил волнистого попугайчика и оставил "подарок" полицейским

Накануне в отдел полиции Санкт-Петербурга обратилась женщина. Она рассказала, что ей пришлось убежать от мужа, который раскодировался и начал вести себя неадекватно.

Попугай украл GoPro.
Попугай украл GoPro.
Скриншот видео

Женщина получила "фотопривет" от мужа — снимок волнистого попугайчика с отрезанной головой, пишет "Фонтанка". Супруга испугалась за собаку, которая осталась дома и попросила полицейских приехать в квартиру.

Правоохранителей ожидал "сюрприз" — на пороге в квартиру лежал муляж гранаты Ф-1.

В пепельнице с окурками лежала голова птички, а тело пернатого находилось в мусорном ведре.

Мужчины дома не было. Сейчас его разыскивают полицейские города.

Ранее российский священник зарезал и расчленил жену, а голову положил в холодильник.

Сначала останки женщины обнаружила дочь клирика, а позже пришел его сын, который и вызвал полицейских.

Известно, что священник стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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