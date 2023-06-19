Официально: более 50 человек погибло в катастрофе при обрушении Каховской ГЭС

Общее число погибших в результате обрушения Каховской ГЭС превысило 50 человек. Ранее сообщалось о 29 жертвах катастрофы.

Выплата компенсаций по 10 тыс. рублей идет во всех ПВР, Новой Каховке и Алешках, сегодня начата также в Голопристанском округе, — написал глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Ветеринарная служба и бригады коммунальных служб утилизировали порядка тысячи погибших животных. Также проводится обеззараживание мест их гибели и вакцинация всех домашних животных — чтобы не допустить вспышек инфекций, указывает bfm.ru.

Военная техника и МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и объектов.

Ранее сообщалось, что экстренные службы после обрушения Каховской ГЭС спасли порядка двух тысяч человек. Число эвакуированных составляет 6026 человек. Спасатели доставили порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн воды в Херсонскую область.

Что произошло

Верхняя часть Каховской ГЭС в Херсонской области разрушена в результате обстрела, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Из-за аварии вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.