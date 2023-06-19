19 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Официально: более 50 человек погибло в катастрофе при обрушении Каховской ГЭС

Общее число погибших в результате обрушения Каховской ГЭС превысило 50 человек. Ранее сообщалось о 29 жертвах катастрофы.

Регион после затопления из-за разрушения части Каховской ГЭС
Регион после затопления из-за разрушения части Каховской ГЭС
Официальный канал администрации Новокаховского городского округа

Выплата компенсаций по 10 тыс. рублей идет во всех ПВР, Новой Каховке и Алешках, сегодня начата также в Голопристанском округе, — написал глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Ветеринарная служба и бригады коммунальных служб утилизировали порядка тысячи погибших животных. Также проводится обеззараживание мест их гибели и вакцинация всех домашних животных — чтобы не допустить вспышек инфекций, указывает bfm.ru.

Военная техника и МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и объектов.

Ранее сообщалось, что экстренные службы после обрушения Каховской ГЭС спасли порядка двух тысяч человек. Число эвакуированных составляет 6026 человек. Спасатели доставили порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн воды в Херсонскую область.

Что произошло

Верхняя часть Каховской ГЭС в Херсонской области разрушена в результате обстрела, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Из-за аварии вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость