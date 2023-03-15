15 марта
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Происшествия

Огромный маламут не давал выйти напуганным людям из барнаульской аптеки

Пес породы маламут сбежал из дома в районе ВРЗ 14 марта и «взял в заложники» посетителей аптеки, сообщает «МК на Алтае».

Маламут.
Маламут.
CC0

Огромный пес добежал до аптеки на «Фармтех» на ул. Анатолия, 224 и грелся рядом с ней на солнце.

Затем маламут решил войти вслед за одним из посетителей внутрь и остался в тамбуре.

В аптеку собака впускала всех желающих, а вот выйти оказалось непростой задачей.

Как только человек пытался прорваться сквозь баррикаду, пес начинал рычать. Одному смельчаку маламут даже порвал кожаную куртку.

Женщина попыталась выманить пса мясом, однако животное возвращалось в тамбур за добавкой.

Управляющая аптекой вызвала охрану и полицию. Только после этого удалось окончательно выманить собаку на улицу и освободить «заложников».

Пес в итоге вернулся домой, а сотрудниц аптеки поблагодарили за терпение и помощь в поисках беглеца.

Ранее губернатор Алтайского края обязал муниципалитеты следить за популяцией бездомных собак.

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