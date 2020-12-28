Опубликовано прощание отца, убившего детей и себя после измены жены на корпоративе

Напомним, 26 декабря мужчина после ссоры с женой забрал детей и скрылся. Через несколько часов нашли его машину, в которой находились тела годовалой девочки, шестилетнего мальчика и 37-летнего отца.
По версии следствия, после признания жены в измене мужчина убил детей и покончил с собой.
Накануне в соцсетях опубликовали аудиозапись. Послание мужчина оставил своему родственнику.
«Братишка, прощайте! Жена мне изменила… сегодня призналась. Сказала, что любит другого и переспала на корпоративе. Прощайте. Я детей забираю с собой», — сказал мужской голос на записи.
Следователи изъяли аудиосообщения и видеозаписи, которые сделал глава семьи перед преступлением.
Ранее житель Бийска хотел сжечь семью, но не получилось, а после власти и добрые люди помогли погорельцам.