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Происшествия

Опубликовано прощание отца, убившего детей и себя после измены жены на корпоративе

В социальных сетях появилось предсмертная запись жителя Башкирии, сделанная перед убийством детей, сообщает «ГТРК Башкортостан».

Дети. Ребенок.
Дети. Ребенок.
unsplash.com

Напомним, 26 декабря мужчина после ссоры с женой забрал детей и скрылся. Через несколько часов нашли его машину, в которой находились тела годовалой девочки, шестилетнего мальчика и 37-летнего отца.

По версии следствия, после признания жены в измене мужчина убил детей и покончил с собой.

Накануне в соцсетях опубликовали аудиозапись. Послание мужчина оставил своему родственнику.

«Братишка, прощайте! Жена мне изменила… сегодня призналась. Сказала, что любит другого и переспала на корпоративе. Прощайте. Я детей забираю с собой», — сказал мужской голос на записи.

Следователи изъяли аудиосообщения и видеозаписи, которые сделал глава семьи перед преступлением.

Ранее житель Бийска хотел сжечь семью, но не получилось, а после власти и добрые люди помогли погорельцам.

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