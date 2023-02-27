27 февраля
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Происшествия

Опубликовано видео, как огромный варан проглотил целого кабана

Голодный комодский варан сумел проглотить целого кабана, пишет Lenta.ru.

Свиньи.
Свиньи.
СС0

За несколько дней до этого дикую свинью укусил варан. Слюна рептилии содержит яд и опасные бактерии, поэтому гуляющий до этого по лесу кабан животное скончался от заражения крови. Потом ящер и приступил к трапезе.

Комодские драконы, или комодские вараны — самые крупные рептилии на Земле. Они вырастают до четырех метров в длину и могут достигать веса в 130 килограммов.

Обитают в Индонезии.

Ранее злобная курица напала на пожилого мужчину и убила его. Медики пытались реанимировать пострадавшего, но он скончался от ранений.

Между тем жабу приготовил на ужин мужчина, накормил дочерей. Одна девочка умерла. Полиция начала расследование. Мужчине могут предъявить обвинения в убийстве.

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