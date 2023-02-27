Опубликовано видео, как огромный варан проглотил целого кабана

За несколько дней до этого дикую свинью укусил варан. Слюна рептилии содержит яд и опасные бактерии, поэтому гуляющий до этого по лесу кабан животное скончался от заражения крови. Потом ящер и приступил к трапезе.

Комодские драконы, или комодские вараны — самые крупные рептилии на Земле. Они вырастают до четырех метров в длину и могут достигать веса в 130 килограммов.

Обитают в Индонезии.

Ранее злобная курица напала на пожилого мужчину и убила его. Медики пытались реанимировать пострадавшего, но он скончался от ранений.

Между тем жабу приготовил на ужин мужчина, накормил дочерей. Одна девочка умерла. Полиция начала расследование. Мужчине могут предъявить обвинения в убийстве.