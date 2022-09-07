7 сентября
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Происшествия

Организатора восхождения на Ключевскую сопку доставили в суд, чтобы выбрать меру пресечения

Директору новосибирской турфирмы, которая организовала восхождение на Ключевский вулкан, избирают меру пресечения. Об этом сообщает NGS.ru.

Вулкан Ключевской.
Вулкан Ключевской.
kscnet.ru

5 сентября возбудили уголовное дело в отношении руководителя и гида новосибирской турфирмы «Экстрим тайм».

Прямо сейчас организатора восхождения доставили в Кировский суд в Новосибирске.

Участникам дела вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц).

Напомним, при восхождении на Ключевский вулкан погибли девять человек, включая гида.
Ранее гид из Барнаула рассказал, как погибли туристы.

Сегодня тела погибших эвакуировали со склона.

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