29 мая
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Происшествия

Осторожно - окрашено: гранд-канал Венеции стал изумрудным

В Венеции вода Гранд-канала — главной водной артерии города — стала ярко-зеленой, сообщает РИА Новости.

Изумрудный парк.
Изумрудный парк.
Предоставлено altapress.ru

Выяснилось, что у моста Риальто в воду попала флуоресцентная краска, указывает bfm.ru. Как она там оказалась, выясняют правоохранительные органы.

Образцы зеленой воды взяли на экспертизу.

Между тем в читатели altapress.ru заметили, что пруд в барнаульском «Изумрудном» приобрел зеленоватый оттенок — под стать названию парка. Пруд был зеленоватым не всегда. Сначала прозрачная вода отражала небо. Кто-то связывает появление необычного цвета с тем, что дети бросают в воду камни.

Специалисты отметили - такой оттенок может давать цвет щебня, которым устлано дно пруда. Вторая причина — вода. Воду заливали чистейшую, из скважины, возможно, она минерализована.

Парк отдал воду на исследование, чтобы узнать ее состав и понять точную причину появления изумрудного оттенка. Однако вскоре вода в пруду парка стала обычного цвета, без "изумрудных каменьев".

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