3 февраля
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Происшествия

Осужденный за тройное убийство потребовал от РФ компенсации морального вреда

Уроженец Кузбасса отбывает пожизненный срок за убийство трех человек и покушение на убийство четырех. Он потребовал от РФ 300 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Тюрьма
Тюрьма
СС0

Осужденный пожаловался на условия содержания в Марииском СИЗО-3 (находился там с 2020 по 2021 год).

Так, в иске он заявил, что находился в СИЗО без радио и других СМИ, потерял два здоровых зуба из-за отсутствия стоматологической помощи, пишет gazeta. a42.ru. В камере не было отопления и горячей воды.

По словам истца, у него появились психические отклонения. Однако во время рассмотрения дела доводы осужденного не подтвердились.

Ранее принудительными работами попросил заменить оставшийся срок в тюрьме Михаил Ефремов.

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