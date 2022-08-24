Отчим сажал 9-летнего ребенка на цепь, а теперь за это посадили его самого

В Кемеровской области суд признал виновным 28-летнего местного жителя в незаконном лишении свободы малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Как выяснил суд, летом прошлого года 9-летний мальчик сбежал из дома. Полицейские вскоре нашли ребенка. После этого он рассказал правоохранителям, почему решился на такой поступок.

Мальчик сказал, что не хочет жить с родителями, потому что дома сожитель матери несколько раз пристегивал его на цепь, прибитую к полу. Как считает следствие, подозреваемый делал это, чтобы сын сожительницы самовольно не уходил из дома.

После этого ребенка забрали из семьи, а его отчимом занялись следователи. Мужчина сотрудничал со следствием и признал свою вину. Против матери также возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Мужчину приговорили к двум годам в колонии-поселении.

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