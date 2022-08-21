Отделались выговорами. Стали известно, почему пациента бийской психбольницы захоронили без ведома родных

Алтайский минздрав отчитался о проведении проверки в бийской психиатрической клинике, где погибшего пациента без ведома родных захоронили как безродного.

Как сообщают «Вести Алтай», медработники пока что отделались дисциплинарными взысканиями.

Привлеченные к проверке эксперты установили, что мужчине оказывалась помощь в соответствии с диагнозом, а «случай смерти признан непредотвратимым ресурсами здравоохранения».. Однако родственники до сих пор не знают, как и от чего лечили пациента.

Было установлено, что в больнице не было четкого алгоритма о передаче информации о смерти пациента между дежурными, а заведующие отделениями не контролировали этот процесс.

По мнению регионального минздрава, эти нарушения и привели к вопиющему последствию.

«Тот факт, что Сергея Попов был захоронен как безродный, Минздрав не комментирует», — уточняют также СМИ.

Что случилось

Напомним, об инциденте стало известно в июле 2022 года. СМИ узнали, что в бийской психбольнице скончался пациент и его захоронили как безродного.

Родным о смерти по непонятным причинам не сообщили — и больше полутора месяцев они передавали передачки в больницу.

Сестра погибшего больше двух недель дожидалась эксгумации захороненного — она подозревает, что мужчину могли избивать. Но чтобы выяснить это, нужна экспертиза.

«Мы присутствовали на эксгумации с самого ее начала. Могилу выкапывали при нас, и то, каким образом похоронили нашего Сергея, не укладывается в голове. Яма была выкопана не по стандартам, а где-то на полметра в глубину, то есть так, чтобы немного закидать гроб землей. Гроб был закопан полустоя, причем крышка была даже не заколочена, она была сдвинута. Соответственно в гробу была земля», — рассказала женщина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».